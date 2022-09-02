الهلال يواصل تحضيراته للفتح بتمارين لياقية وبدنية

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الجمعة تدريباته؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الفتح" يـوم الأحد المقبل، من لقاءات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
ركز الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني "رامون دياز" في المران علـى الجانب اللياقـي والبدني، وقد احتضنت صالة الإعداد البدني بمقر النادي مران الفريق، وفرض الجهاز الفني تدريبات لياقية بالكرة.
شهد المران متابعة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ "فهد بن نافل"، ويشتمل برنامج الفريق يوم غد السبت على التمرين الرئيس تأهباً للمباراة، وفور نهاية المران ستغادر بعثة الفريق إلى الأحساء، وذلك عند الساعة (8:30) مساءً.