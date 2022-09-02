الهلال يواصل تحضيراته للفتح بتمارين لياقية وبدنية

شهد المران متابعة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ "فهد بن نافل"، ويشتمل برنامج الفريق يوم غد السبت على التمرين الرئيس تأهباً للمباراة، وفور نهاية المران ستغادر بعثة الفريق إلى الأحساء، وذلك عند الساعة (8:30) مساءً.