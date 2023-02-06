بتمارين فنية وتكتيكية متنوعة في منتصف الملعب.. الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة الباطن

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب استعداداته للقاء الباطن، بحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.
وانطلق تدريب أبيض العاصمة، مساء اليوم الاثنين، بقيادة المدير الفني مورينو استعدادًا لمواجهة فريق الباطن، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بالجري حول الملعب بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتمارين فنية وتكتيكية متنوعة في منتصف الملعب، تلاها بمناورة في ثلثي الملعب شهدت تطبيق عدة جمل.