بتمارين فنية وتكتيكية متنوعة في منتصف الملعب.. الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة الباطن

وانطلق تدريب أبيض العاصمة، مساء اليوم الاثنين، بقيادة المدير الفني مورينو استعدادًا لمواجهة فريق الباطن، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.