الشباب يفتح ملف لقاء الطائي .. والمدرب يطالب بالاستحواذ

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الاثنين، تدريباته بقيادة المدير الفني مورينو، تحضيرًا لمواجهة الطائي، الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من دوري روشن.
ودشن الشباب التمارين في النادي الصحي، عقب ذلك أخضع مدرب اللياقة اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين، تلاها المدرب بتمارين فنية وتكتيكية في منتصف الملعب شهدت تطبيق تدريبات إنهاء الهجمة بالشكل الصحيح في المرمى، ثم أقام المدرب حصة تدريبية خصصها لتطبيق تدريبات الضغط المنافس.
واختتمت التدريبات بمناورة تكتيكية في ثلاثة أرباع الملعب شهدت تطبيق عدة جمل فنية وتكتيكية.