الشباب يفتح ملف لقاء الطائي .. والمدرب يطالب بالاستحواذ

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الاثنين، تدريباته بقيادة المدير الفني مورينو، تحضيرًا لمواجهة الطائي، الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من دوري روشن.