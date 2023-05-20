استعدادًا لكأس آسيا .. الأخضر تحت 17 عامًا يدشن معسكر الدمام

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي 24 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمود البريه، عبدالرحمن الغامدي، محمد جعفري، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، رياض يامي، محمد السحيحي، مهند الحارثي، يوسف الطحان، سعد المطيري، محمد المحيش، فرحة الشمراني، محمد هزازي، رامز العطار، جاذوب الظفيري، قاسم سلطان، نواف الجدعاني، عمار اليهيبي، نواف الجناحي، بدر البيشي، فارس يوسف، محمد المولد، نواف البشري، طلال حاجي.