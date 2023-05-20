رياضة

استعدادًا لكأس آسيا .. الأخضر تحت 17 عامًا يدشن معسكر الدمام

استعدادًا لكأس آسيا .. الأخضر تحت 17 عامًا يدشن معسكر الدمام
سبق
سبق

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

قائمة الأخضر

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي 24 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمود البريه، عبدالرحمن الغامدي، محمد جعفري، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، رياض يامي، محمد السحيحي، مهند الحارثي، يوسف الطحان، سعد المطيري، محمد المحيش، فرحة الشمراني، محمد هزازي، رامز العطار، جاذوب الظفيري، قاسم سلطان، نواف الجدعاني، عمار اليهيبي، نواف الجناحي، بدر البيشي، فارس يوسف، محمد المولد، نواف البشري، طلال حاجي.

الحصة التدريبية

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.

المجموعة الثالثة

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الثالثة" في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، أستراليا، الصين، وطاجيكستان.

المنتخب السعودي
كأس آسيا
المنتخب السعودي تحت 17 عام

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