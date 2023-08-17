اللقاء شهد تألق "رياض محرز".. الأهلي يعبر الخليج بثلاثية ويعتلي الصدارة

اعتلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين (6 نقاط)، بعد أن كسب نظيره الخليج بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم ماجد الشمراني.
الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدفين دون مقابل، حيث أحرز "إيبانيز" الهدف الأول عند الدقيقة التاسعة، بعد استثماره لعرضية "اليوسكي".
وحضر الجزائري "رياض محرز" بأول أهدافه مع الأهلي عند الدقيقة 45+1، إثر استثماره لعرضية فهد الرشيدي.
وفي الشوط الثاني، قلص الخليج النتيجة بهدف أول عن طريق منصور حمزي، عند الدقيقة 58 بعد استثماره لكرة ارتدت من العارضة الأهلاوية.
منح حكم اللقاء 12 دقيقة كوقت بدل من الضائع، حيث أكد سميحان النابت حصول الأهلي على النقاط الثلاث من خلال الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 90+11.