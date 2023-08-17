اللقاء شهد تألق "رياض محرز".. الأهلي يعبر الخليج بثلاثية ويعتلي الصدارة

اعتلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين (6 نقاط)، بعد أن كسب نظيره الخليج بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم ماجد الشمراني.