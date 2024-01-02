بالاختبارات اللياقية الفسيولوجية.. الأخضر يواصل تحضيراته لكأس آسيا

وكان الأخضر قد خاض 6 مباريات ودية في مراحل الإعداد الثلاث الماضية، بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي.