بالاختبارات اللياقية الفسيولوجية.. الأخضر يواصل تحضيراته لكأس آسيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، برنامجه التدريبي في سيلين بدولة قطر، حيث قسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية.
وأجريت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب منتجع سيلين، وقسم مانشيني اللاعبين لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين اكتفوا يوم أمس بتمارين التقوية، حيث أجريت لهم الاختبارات اللياقية الفسيولوجية.
وخصص مانشيني للمجموعة الثانية تمارين تقوية في النادي الرياضي ثم تمارين تكتيكية على أرضية الملعب.
وسيخوض المنتخب السعودي خلال معسكره في قطر 3 مواجهات ودية، الأولى أمام منتخب لبنان في الرابع من يناير، والودية الثانية أمام منتخب فلسطين في التاسع من يناير، فيما ستكون المباراة الثالثة أمام منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير.
وكان الأخضر قد خاض 6 مباريات ودية في مراحل الإعداد الثلاث الماضية، بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي.
كما خاض الأخضر مباراتين في منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 أمام منتخبي باكستان والأردن.
يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.