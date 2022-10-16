بهدف "حجازي" قفز للمركز الثالث.. الاتحاد يقهر النقص ويعبر الوحدة

قاد أحمد حجازي ( قائد) فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فريقه، لانتصار ثمين على ضيفه الوحدة بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في ختام الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، حيث شهد تألق حارس الوحدة "منير محمدي" الذي ذاد عن مرماه ببسالة وتصدى لكرات هيلدر كوستا (د7) ورومارينهو ( د9 ) ورأسية عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+45.
كما أن محاولات لاعب الوحدة حسين العيسى كانت غير كافية لبلوغ مرمى حارس الاتحاد "غروهي" نظراً للنهائيات السلبية.
وأكمل الاتحاد اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج عبد الرحمن العبود بالبطاقة الحمراء نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني واصل حارس الوحدة "محمدي" تألقه حتى الدقيقة 80 التي شهدت هدف الاتحاد الأول، حينما فك قائده أحمد حجازي شفرة الدفاع برأسية رائعة داخل شباك الفرسان.
وفي الدقيقة 85 خسر الوحدة خدمات "جيرسون"؛ الذي خرج بالبطاقة الحمراء.
ويتألق حارس الاتحاد "غروهي" في إنقاذ مرماه عند الدقيقة 90 بعد التصدي لتسديدة يحيى النجعي.
بتلك النتيجة قفز الاتحاد للمركز الثالث رافعاً رصيده إلى 18 نقطة، وبقي الوحدة على رصيده السابق 7 نقاط.