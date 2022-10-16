بهدف "حجازي" قفز للمركز الثالث.. الاتحاد يقهر النقص ويعبر الوحدة

قاد أحمد حجازي ( قائد) فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فريقه، لانتصار ثمين على ضيفه الوحدة بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في ختام الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.