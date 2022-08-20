موسم الجيمرز يختتم سلسلة بطولات النخبة للرياضات الإلكترونية

اختتم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بطولات النخبة للرياضات الإلكترونية ضمن موسم الجيمرز – الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالميًا – والذي بلغت مجموع جوائزها 15 مليون دولار، ليتنافس فيها أقوى الفرق المحلية والعالمية من مختلف الرياضات الإلكترونية في الرياض.
واختتمت سلسلة بطولات النخبة والتي استمرت لمدة ستة أسابيع بمواجهة ببجي موبايل الثانية بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار أمريكي وبمشاركة 12 من أفضل الفرق عالميًا والتي تجمع بين المتأهلين من بطولة ببجي موبايل الأولى والفرق المدعوة. لم يكتفِ الفريق التايلاندي Vampire Esports بلقب البطولة الأولى، بل حقق أيضًا لقب البطولة الثانية وفوزه بأكبر حصة من مجموع جوائز يصل إلى مليون دولار أمريكي.
تتميز البطولة الثانية والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام 18-20 أغسطس بمجموعة من الجوائز المختلفة ومباراة ثنائيات استعراضية مما جعل هذه المواجهة مسلية وأكثر ودية من البطولة الأولى، في حين فاز فريق Vampire Esports باللقب وذلك بوصوله المركز الأول بمجموع 180 نقطة، وأتى في المركز الثاني الفريق البرازيلي Alpha7 Esports بجمعه 174 نقطة، ويستمر الفريق السعودي Team Falcons بوصوله المراكز الثلاثة الأولى للمرة الثانية في بطولات ببجي وذلك وصعوده للمركز الثالث بجمعه 129 نقطة.
وعلّق المدرب Sir Tanny لفريق Vampire Esports قائلاً: إنه لشرف كبير أن نفوز ببطولتين على التوالي. لقد كنا عازمين على الفوز ببطولة Afterparty Showdown ولم نكن نرغب في أن تحمل هذه الكأس أي أحدٍ سوانا. نحن سعداء للغاية. الجائزة المالية تعني الكثير للاعبين، ولعوائلهم الذين سيشهدون على نجاحهم ومدى تفوقهم فيما يحبون – وهم مسرورون للغاية من تحقيقنا لأحلامنا". وعندما سُئل الفريق عن رأيه في موسم الجيمرز، اتفقوا جميعًا على أنه "الأفضل في العالم."
وأضاف Sir Tanny: "يعتقد جميع أعضاء الفريق أن هذه هي أفضل بطولة حضرناها على الإطلاق، كل شيءٍ بما في ذلك التنظيم ودعم اللاعبين. لدينا جميعًا ذكريات سعيدة ورائعة في المملكة العربية السعودية".
حظي موسم الجيمرز على أكثر بطولات الرياضات الإلكترونية إثارة وحماسًا والتي جرت في منطقة Esports Arena، مجموع جوائز تصل إلى 15 مليون دولار تنافس فيها أقوى الفرق للحصول على أكبر حصة من بين أشهر ألعاب الرياضات الإلكترونية وكان الفائزون بها كالتالي:
- الفريق البرازيلي FURIA Esports الحاصل على لقب بطولة Rocket League والفوز بمبلغ 500 ألف دولار
- فريق باريس سان جيرمان إل جي دي الحاصل على لقب بطولة رياض ماسترز Dota 2 والفوز بمبلغ 1,500,000 دولار
- الثنائي Anas من Guild Esports و Pinq من Tundra Esports الفائزين ببطولة Fortnite بلا بناء وجائزة بقيمة 250 ألف دولار، والثنائي EpikWhale من TSM و Malibuca من Nigma Galaxy الفائزين ببطولة Fortnite باتل رويال العادية وجائزة بقيمة 250 ألف دولار.
- الفريق السويسري Team BDS الحاصل على لقب بطولة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege والفوز بمبلغ 400 ألف دولار.
- الفريق التايلندي Vampire Esports الحاصل على لقب بطولتي ببجي موبايل الأولى والثانية والفوز بمجموع جوائز أكثر من 660 ألف دولار.
من جانب آخر قال فيصل بن حمران – مدير إدارة الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "وصلنا إلى نهاية مسيرة بطولات النخبة للرياضات الإلكترونية في موسم الجيمرز، منافسات حامية أشعلت حماس اللاعبين والجماهير من مسرح Esports Arena كل نهاية أسبوع وعلى مدار ستة أسابيع. شعور لا يوصف كمحب للرياضات الإلكترونية عندما أرى هذا الإنجاز يتجسد على أرض الواقع وأن نرى هذه البطولات العالمية تقام على المملكة، أشكر جميع من أسهم في نجاح البطولات من الفرق المشاركة والذين أظهروا أداءً مذهلاً خلال البطولة، والجماهير الذين حضروا لمشاهدة البطولات وعبر البث المباشر بإثباتهم شغف محبي الرياضات الإلكترونية في المملكة وحول العالم".
تم بث مجريات البطولات التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، مباشرة على حسابات موسم الجيمرز في مختلف المنصات من خلال 8 لغات مختلفة لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة متابعة جميع أحداث المنافسات والأجواء الخاصة بالبطولات.
يُذكر أن موسم الجيمرز هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية ويُقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر بمدينة الرياض، وتحمل هذه النسخة شعار "بوابتك إلى العالم القادم" وترتكز على 4 محاور رئيسة؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية التي يقدمها العديد من النجوم العالميين إلى جانب عددٍ من نجوم الموسيقى المحليين، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.