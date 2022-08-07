"اتحاد الطائرة" يعلن أسماء اللاعبين الراغبين في الانتقال والموافقة على تسجيلهم

يُذكر أن فترة تقديم طلبات الأندية الراغبة في انتقال اللاعبين بدأت من يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022م؛ حيث منح الاتحاد مهلة للنادي الأصلي للاحتفاظ -إذا كان اللاعب لأول مرة- في الفترة من تاريخ 15 حتى 18 أغسطس الحالي؛ على أن يتم صدور الموافقة من اتحاد اللعبة على تسجيل اللاعبين يوم 30 أغسطس الجاري.