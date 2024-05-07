في القصيم.. أخضر تحت 19 يفتتح المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي

وتضم المرحلة الثانية من المعسكر (32) لاعبًا من مواليد 2005، هم على النحو التالي: بندر العازمي، مرتضى عبدالله، عامر الصويغ، مطني التيماوي، أصيل آل فرج، محمد الناشري، محمد أبو حسين، علي العيسى، أديب الشميمري، تركي آل مسعود، علي النخلي، عبدالإله الجعفري، حسن آل عيد، بندر عسيري، ماجد شراحي، فيصل البكر، أحمد الدرويشي، رعد عسيري، هليل الرويلي، عبدالله الفوزان، علي بولحرش، نهير المهري، منتظر البوحسن، عبدالعزيز البريك، عصام بحري، باسل الحسن، نواف العبود، يزيد الخضير، فراس آل ناشع، عبدالرحمن طوهري، عبدالقادر فهد، نواف البخيت.