في القصيم.. أخضر تحت 19 يفتتح المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي
افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في منطقة القصيم المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي للاعبي أندية الدرجة الأولى، والذي يمتد حتى التاسع من شهر مايو الجاري.
(32) لاعبًا
وتضم المرحلة الثانية من المعسكر (32) لاعبًا من مواليد 2005، هم على النحو التالي: بندر العازمي، مرتضى عبدالله، عامر الصويغ، مطني التيماوي، أصيل آل فرج، محمد الناشري، محمد أبو حسين، علي العيسى، أديب الشميمري، تركي آل مسعود، علي النخلي، عبدالإله الجعفري، حسن آل عيد، بندر عسيري، ماجد شراحي، فيصل البكر، أحمد الدرويشي، رعد عسيري، هليل الرويلي، عبدالله الفوزان، علي بولحرش، نهير المهري، منتظر البوحسن، عبدالعزيز البريك، عصام بحري، باسل الحسن، نواف العبود، يزيد الخضير، فراس آل ناشع، عبدالرحمن طوهري، عبدالقادر فهد، نواف البخيت.
الحصة التدريبية
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مناورة فنيّة.