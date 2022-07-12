الأخضر الشاب لكرة اليد يواصل التحضير للآسيوية

واختار الجهاز الفني لشباب أخضر اليد القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، وعددهم 18 لاعب، وهم: جهاد أبو علوة، حسين اعبادي، جواد العباس، سجاد الخضيمي، سجاد آل عبدالرزاق، علي المحسن، محمد المدن، عبدالله اليوسف، أحمد العبدالله، مهدي الاحمد، محمد العبدالمحسن، مهدي العباس، ماجد العبدالمحسن، مرتجى الخضراوي، أحمد آل سعيد، حسن التريكي، حسين فريج، حسين الدواغ، فيما سيترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات والتدريب الأستاذ فاخر غاشي، ويتولى الوطني فاضل آل سعيد مهمة الإشراف الفني، ويساعده مواطنه موسى هزاع، ومدرب الحراس أيمن بن يحيى، وأخصائي العلاج عبدالله المهدي، فيما يتولى الياس آل داؤود مهمة مدير المنتخب، والإداري حسين آل جمال.