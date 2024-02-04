بمجموع 5 ملايين دولار.. بطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات تنطلق في 15 فبراير الجاري

ومع اقتراب موعد البطولة في الرياض، ستسعى البطولة للاستفادة من زخم سلسلة بطولات أرامكو التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض بنجاح، والتي كانت أول بطولة نسائية في العاصمة على الإطلاق، حيث شهد نادي الرياض للجولف في أكتوبر 2023 حضور ما يقارب من 5000 متفرج لرؤية آليسون لي، وهي تحقق رقمًا قياسيًا في جولة رائعة، حيث إن الرغبة للمستوى النخبوي للجولف يتصاعد بوتيرة سريعة على مستوى المملكة.