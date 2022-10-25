ميدان الفروسية بحائل ينظم أول سباقات الموسم الجديد.. غدًا

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، أولى سباقاته للموسم الجديد 1444هـ، بعد أن تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لبداية الموسم.
وأوضح مدير المركز الإعلامي المهندس ياسر النازح، أن السباق الأول سيكون على كأس نادي سباقات الخيل بمشاركة 57 جوادًا، ويشتمل على 5 أشواط.
وأضاف: "خصص الشوط الأول للدرجة مفتوح 2019 على مسافة 1200 متر، والشوط الثاني للدرجة لم تربح على مسافة 1200 متر، أما الشوط الثالث فسيكون على مسافة 1400 متر لمفتوح 2020، والشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة على مسافة 1200 متر، فيما خصص الشوط الخامس لمفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر".
وأشار "النازح" إلى أن برنامج سباقات الموسم الجديد يتضمن إقامة 20 سباقًا كل يوم أربعاء على مدار 5 أشهر.