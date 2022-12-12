الاتفاق يكثف تحضيراته لمواجهة ضمك.. و"نياكاتي" يغيب

وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات، بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي عبر مجموعتين، قبل أن يختتم المران بتقسيمة من 3 فرق تمكن الفريق الأخضر كسب التحدي.