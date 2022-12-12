الاتفاق يكثف تحضيراته لمواجهة ضمك.. و"نياكاتي" يغيب

رفع الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق من درجة تحضيراته، عصر اليوم الاثنين على ملعب الرديف بالنادي، يأتي ذلك ضمن تحضيرات الفريق الشرقاوي لمواجهة ضمك يوم الخميس المقبل في أبها ضمن منافسات الجولة الـ9 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات، بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي عبر مجموعتين، قبل أن يختتم المران بتقسيمة من 3 فرق تمكن الفريق الأخضر كسب التحدي.
ومن جهة ثانية تعذر تواجد المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي في تدريبات المرحلة الأخيرة وذلك بسبب حالة مولودته الصحية والتي تتطلب تواجده إلى جانب عائلته.