بعد 12 يومًا .. أخضر الصالات تحت 23 يختتم معسكر الدمام

ولعب "أخضر الصالات تحت 23 عامًا" الذي يقوده المدرب الوطني عبد الله الشهري، خلال معسكره الداخلي العديد من المباريات الودية، تمكن من خلالها التعرف على مستويات اللاعبين عن قرب وتوظيفهم بالطريقة المناسبة، بالإضافة إلى إجراء حصص تدريبية يومية متنوعة على فترات مختلفة.