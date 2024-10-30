مدرب "الأهلي" قبل موقعة "الديربي" أمام "الاتحاد": نعمل لكي تكون جدة خضراء

قال المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم "يايسله"، إن لديه "تكتيكاً" خاصاً بالديربي المنتظر أمام الاتحاد، ولن يبوح عنه، ولديه خطة خاصة للانتصار.
ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد، مساء غد الخميس، في افتتاح الجولة الـ 9 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
وتابع "يايسله" في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الديربي أمام الاتحاد: "نعلم فوارق التعاقدات بيننا وبين الاتحاد في هذا الموسم، لكن سنعمل لكي تكون جدة خضراء في الديربي".
وزاد: "عندما وصلت إلى الأهلي وجدت التعاقدات كاملة في الفريق، احتجت للوقت للتأقلم مع الحياة هنا والدوري هنا، ونحتاج للوقت لتثبيت فلسفتنا على مستوى الفريق الأول حتى الأكاديمية، وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى الوقت".
وأتم "يايسله": "أعلم أن حضور جمهور الأهلي سيكون الأقل في الديربي؛ لكون المواجهة على أرض الاتحاد، ولكن أعرف أنهم سيكونون ذوي تأثير كبير".