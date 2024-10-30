مدرب "الأهلي" قبل موقعة "الديربي" أمام "الاتحاد": نعمل لكي تكون جدة خضراء

وزاد: "عندما وصلت إلى الأهلي وجدت التعاقدات كاملة في الفريق، احتجت للوقت للتأقلم مع الحياة هنا والدوري هنا، ونحتاج للوقت لتثبيت فلسفتنا على مستوى الفريق الأول حتى الأكاديمية، وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى الوقت".