الانضباط والأخلاق تفرض غرامات مالية على الهلال والنصر والاتحاد.. تعرف على السبب

حيث فرضت اللجنة على نادي الهلال دفع غرامة مالية مقدارها مئة ألف ريال نتيجة قيام جماهيره برمي (28) علبة مياه وأداة واحدة تجاه أرضية ملعب الملك فهد الدولي أثناء مباراة الفيحاء، مما أدى إلى إصابة لاعب الفريق المنافس وأحد مسؤولي المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وأشارت لجنة الانضباط إلى أن قرارها قابل للاستئناف.