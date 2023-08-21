الانضباط والأخلاق تفرض غرامات مالية على الهلال والنصر والاتحاد.. تعرف على السبب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، اليوم الاثنين، عدة قرارات انضباطية على خلفية الأحداث المصاحبة لمنافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024.
حيث فرضت اللجنة على نادي الهلال دفع غرامة مالية مقدارها مئة ألف ريال نتيجة قيام جماهيره برمي (28) علبة مياه وأداة واحدة تجاه أرضية ملعب الملك فهد الدولي أثناء مباراة الفيحاء، مما أدى إلى إصابة لاعب الفريق المنافس وأحد مسؤولي المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وأشارت لجنة الانضباط إلى أن قرارها قابل للاستئناف.
وألزمت اللجنة ناديي الاتحاد والاتفاق بدفع 15 ألف ريال عن كل منهما نتيجة تأخر لاعبيهما في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من مباراتيهما أمام الطائي والحزم.
كما غرمت نادي الفتح عشرة آلاف ريال نظرًا لتأخر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة الأخدود.
وعاقبت اللجنة لاعبي النصر والتعاون أمين بخاري ومحمد الضليفع بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال نتيجة دخولهما أرضية الملعب وهما غير مسجلين في قائمة الفريق، وذلك بمباراة الفريقين، وذكرت اللجنة أن قراراتها السابقة غير قابلة للاستئناف.