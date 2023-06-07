الأخضر الأولمبي يواجه منتخب فنزويلا ضمن بطولة تولون

يخوض المنتخبُ السعودي تحت 23 عامًا، غدًا الخميس، مباراتِه ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية "بطولة تولون"، والمقامة حتى الثامن عشر من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.