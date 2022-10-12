الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يدعو عُشّاق المغامرة للتسجيل في تحدي سباق العقبات

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، اليوم الأربعاء، عن اكتمال استعداداته لاستضافة تحدي سباق العقبات "Tough Mudder" في مدينة الرياض، تحت شعار "مسار العقبات"، والذي سيقام في 25 نوفمبر 2022، في نادي ديراب الريفي للجولف.
وأشار الاتحاد إلى أنه بإمكان جميع الراغبين بالمشاركة التسجيل من خلال الرابط .
وتأتي استضافة هذه الفعالية لرفع مستويات المشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية في المملكة؛ انطلاقاً من استراتيجية الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، التي تسعى إلى إقامة الفعاليات والأنشطة لتعزيز الوعي بأهمية الرياضة، بحيث ستتوفر الفرصة للمشاركين باختبار قدراتهم البدنية والذهنية، والتواصل مع المشاركين الآخرين، مما يضفي نوعاً من الإثارة والتشويق على التحدي.
كل الأعمار
وتم تصميم تحدي سباق العقبات "Tough Mudder" ليتناسب مع كل الأعمار؛ بهدف تمكين المشاركين من التغلب على التحديات، وتطوير مهارات العمل الجماعي بشكل أفضل، بحيث سيتيح للمشاركين البالغين خوض سباق بمسافة 5 أو 10 كيلومترات مع أكثر من 21 عقبة مختلفة لاجتيازها، كما سيمنح صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا الفرصة للمشاركة في "mini tough Mudder"، والذي يعد نسخة مصغرة وأقل إجهاداً، لخوض سباق تقدر مسافته بـ1.5 كيلومتر مع أكثر من ثمان عقبات مختلفة وممتعة.
جودة الحياة
ويتماشى إطلاق تحدي مسار العقبات "Tough Mudder"، مع مستهدفات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبرنامج جودة الحياة، وذلك من خلال تمكين المواطنين والمقيمين من ممارسة الأنشطة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة البدنية في المملكة، وكجزء من اهتمام الاتحاد برفع مستويات النشاط البدني في المملكة، وذلك من خلال توفير الأحداث والفعاليات ذات المستوى العالي.