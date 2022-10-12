الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يدعو عُشّاق المغامرة للتسجيل في تحدي سباق العقبات

كل الأعمار

وتم تصميم تحدي سباق العقبات "Tough Mudder" ليتناسب مع كل الأعمار؛ بهدف تمكين المشاركين من التغلب على التحديات، وتطوير مهارات العمل الجماعي بشكل أفضل، بحيث سيتيح للمشاركين البالغين خوض سباق بمسافة 5 أو 10 كيلومترات مع أكثر من 21 عقبة مختلفة لاجتيازها، كما سيمنح صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا الفرصة للمشاركة في "mini tough Mudder"، والذي يعد نسخة مصغرة وأقل إجهاداً، لخوض سباق تقدر مسافته بـ1.5 كيلومتر مع أكثر من ثمان عقبات مختلفة وممتعة.