المدرب الإيطالي "جاتوزو" على رادار الدوري السعودي

كشفت مصادر إعلامية إيطالية عن وجود مفاوضات من أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين والمدرب الإيطالي "جينارو جاتوزو" لتولّي قيادة الفريق بدءًا من الموسم المقبل.
وذكر الصحفي الإيطالي "فابريزو رومانو" عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "أن أحد الأندية السعودية تواصل مع المدرب جاتوزو لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المدرب الإيطالي موجود أيضًا على قائمة نادي تورينو الإيطالي لتدريب الفريق، وذلك منذ شهر فبراير الماضي، لكنّه لم يحسم قراره حتى الآن.
وتعدّ محطة نادي مارسيليا الفرنسي آخر المحطات التدريبية للمدرب الإيطالي صاحب الـ46 عامًا، والذي أقيل من منصبه من تدريب الفريق الفرنسي في شهر فبراير الماضي لسوء النتائج المحقّقة، وذلك بعد أقلّ من 6 أشهر على توليه المسؤولية الفنية للفريق.
وسبق لـ"جاتوزو" أن تولّى تدريب فريق ميلان الإيطالي بين عامَي 2017 و2019 من دون أي نجاحات تذكر، في حين أن لقبه الوحيد كمدرب حقّقه مع نابولي الذي أشرف عليه بين 2019 و2021 بفوزه بكأس إيطاليا عام 2020.
كما سبق له تدريب فيورنتينا لفترة قصيرة، قبل أن يغادر إلى إسبانيا للإشراف على فالنسيا الذي لم يستمرّ معه سوى لفترة 6 أشهر بدءًا من صيف 2022 وحتى يناير 2023.