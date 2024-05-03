المدرب الإيطالي "جاتوزو" على رادار الدوري السعودي

وسبق لـ"جاتوزو" أن تولّى تدريب فريق ميلان الإيطالي بين عامَي 2017 و2019 من دون أي نجاحات تذكر، في حين أن لقبه الوحيد كمدرب حقّقه مع نابولي الذي أشرف عليه بين 2019 و2021 بفوزه بكأس إيطاليا عام 2020.