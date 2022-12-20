الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الهلال.. في دور الـ16 من كأس الملك

أجرى فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تدريبه الأخير، عصر اليوم الثلاثاء، على ملعبه الرديف بالنادي، يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة مضيفه الهلال يوم غدٍ الاربعاء في الرياض ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022/ 23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية متنوعة عبر مجموعتين، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، واختتم المران بتدريب الكرات الثابتة على حراس المرمى.
وكان المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم الكابتن عمر باخشوين، قد ألقى كلمة تحفيزية للاعبي الفريق، شدّد من خلالها على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلّب مضاعفة الجهود والتركيز بشكل أكبر لتقديم مستويات ونتائج أفضل.
وقال باخشوين: "أمامنا مباريات مهمة خلال المرحلة المقبلة، سنخوض غدًا مواجهة مهمة أمام الهلال في الكأس، ثم بقية مباريات دوري روشن".
وأضاف: "بدون شك، مباراتنا مع الهلال تعتبر صعبة وقوية أمام فريق متمرس يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولكن ثقتنا بلاعبي الاتفاق كبيرة بأن يقدموا مباراة مميزة، لاسيما بعد عودة المصابين والظفر ببطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي بإذن الله".