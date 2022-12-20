الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الهلال.. في دور الـ16 من كأس الملك

أجرى فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تدريبه الأخير، عصر اليوم الثلاثاء، على ملعبه الرديف بالنادي، يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة مضيفه الهلال يوم غدٍ الاربعاء في الرياض ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022/ 23.