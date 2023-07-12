النصر يتصدّر عناوين الصحف العالمية.. بسبب منعه من تسجيل لاعبين جدد

وكان النادي الإنجليزي قد وضع شرطًا إضافيًّا بالعقد حينها بسداد نحو 2 مليون ريال، بواقع 820 ألفًا في حال مشاركة موسى مع النصر في أكثر من 40 مباراة، بالإضافة إلى دفع مليون إذا حصل الفريق على المركز الأول أو الثاني في الدوري، إلى جانب مبالغ إضافية عن كل مباراة يلعبها النيجيري في بطولات أخرى للفريق.