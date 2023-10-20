"الأهلي" يعلن نجاحَ العملية الجراحية للمدافع التركي "ديميرال"

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أجرى اللاعبُ "ميريح ديميرال" عمليةً جراحية في الغضروف الهلالي بالركبة اليمنى، تكلّلت، ولله الحمد، بالنجاح، في أحد المستشفيات بمدينة "إنسبروك" في النمسا، تحت إشراف الجراح الدكتور "كريستيان فينك"، وبرفقة "أحمد هزازي" من الطاقم الطبي في النادي الأهلي".