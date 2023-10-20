"الأهلي" يعلن نجاحَ العملية الجراحية للمدافع التركي "ديميرال"

أعلن النادي الأهلي، يوم الجمعة، عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها مدافع الفريق الكروي الأول المحترف التركي "ميريح ديميرال" دون تحديد موعد غيابه عن الملاعب.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أجرى اللاعبُ "ميريح ديميرال" عمليةً جراحية في الغضروف الهلالي بالركبة اليمنى، تكلّلت، ولله الحمد، بالنجاح، في أحد المستشفيات بمدينة "إنسبروك" في النمسا، تحت إشراف الجراح الدكتور "كريستيان فينك"، وبرفقة "أحمد هزازي" من الطاقم الطبي في النادي الأهلي".
وأضاف البيان: "سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأسابيع المقبلة حتى عودة مشاركته في التدريبات الجماعية".
وانضمّ التركي "ديميرال" إلى صفوف الأهلي في أغسطس الماضي، بموجب عقد يمتدّ لثلاث سنوات قادمًا من أتالانتا الإيطالي، ومنذ قدومه دافع المدافع التركي عن ألوان الفريق في 5 مباريات؛ بواقع 4 في دوري روشن السعودي، وواحدة بكأس خادم الحرمين الشريفين.