الشباب يفتح ملف مواجهة الطائي .. بمحاضرة فنية عبر الفيديو

استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين تقوية عضلات في النادي الصحي، ثم أقام محاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من النقاط الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع مدرب اللياقية اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة، بالإضافة إلى تمارين السرعات والقوة، تلا ذلك حصة فنية شهدت تطبيق عدة جمل في منتصف الملعب، وذلك قبل أن يختتم المدرب تدريباته بمناورة تكتيكية شهدت تطبيق جمل منوعة.