الاتفاق يجري تدريبه الرئيس تحضيرًا لاستضافة الهلال

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعبه الرديف بالنادي.
يأتي ذلك تحضيرًا لاستضافة الاتفاق نظيره الهلال مساء الخميس المقبل في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ6 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/ 23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية عبر 3 مجموعات، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سينتهجه فارس الدهناء في مواجهة الهلال، بعد ذلك نفذ لاعبو الفريق تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
وعلى صعيد متصل يجري الاتفاق تدريبه الأخير "مغلق" مساء يوم غدٍ الأربعاء على ملعبه الرديف استعدادًا لمواجهة الهلال يوم الخميس المقبل.