الاتفاق يجري تدريبه الرئيس تحضيرًا لاستضافة الهلال

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية عبر 3 مجموعات، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سينتهجه فارس الدهناء في مواجهة الهلال، بعد ذلك نفذ لاعبو الفريق تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.