الليلة في ربع نهائي كأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يواجه أوزبكستان

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الجمعة، مباراته ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
ويلاقي "الأخضر" منتخب أوزبكستان في تمام الخامسة مساءً، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء أمس الخميس حصتهم التدريبية على ملعب جامعة قطر 2، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّزت على تطبيقهم لمران تكتيكي في الناحيتين الهجومية والدفاعية، أعقبه مران على الكرات الثابتة الهجومية والدفاعية، واختتمت الحصة التدريبية بمران على ركلات الترجيح.
من جانب آخر، أوضحت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب سعد الناصر تعرّضه إلى تمزق في العضلة الضامة للفخذ الأيسر.