الليلة في ربع نهائي كأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يواجه أوزبكستان

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء أمس الخميس حصتهم التدريبية على ملعب جامعة قطر 2، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّزت على تطبيقهم لمران تكتيكي في الناحيتين الهجومية والدفاعية، أعقبه مران على الكرات الثابتة الهجومية والدفاعية، واختتمت الحصة التدريبية بمران على ركلات الترجيح.