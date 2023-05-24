انطلاق نهائيات بطولة المملكة لكرة القدم الإلكترونية

وكان 16 فريقاً حجزوا مقاعدهم في النهائيات، حيث تم تقسيمها إلى مستويين، يضم المستوى الأول أندية "الهدى، الاتحاد، الأهلي، العروبة، الاعتماد، الذهب، البدائع، القادسية" كمتصدرين لمجموعاتهم في التصفيات، بينما يضم المستوى الثاني الأندية صاحبة المركز الثاني في مجموعاتها وهي "الجبلين، الخويلدية، الرائد، الخلود، الشباب، قلوة، الفتح، الفرع".