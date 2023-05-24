انطلاق نهائيات بطولة المملكة لكرة القدم الإلكترونية

تنطلق غداً الخميس نهائيات بطولة المملكة لكرة القدم الإلكترونية بمشاركة 16 فريقاً، والتي تقام على مدى يومي 25 و26 مايو الجاري على صالة SEF Arena بالرياض.
وكان 16 فريقاً حجزوا مقاعدهم في النهائيات، حيث تم تقسيمها إلى مستويين، يضم المستوى الأول أندية "الهدى، الاتحاد، الأهلي، العروبة، الاعتماد، الذهب، البدائع، القادسية" كمتصدرين لمجموعاتهم في التصفيات، بينما يضم المستوى الثاني الأندية صاحبة المركز الثاني في مجموعاتها وهي "الجبلين، الخويلدية، الرائد، الخلود، الشباب، قلوة، الفتح، الفرع".
ومن المقرر أن يتم توزيع الأندية على 4 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، ليتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
يذكر أن النسخة الأولى من بطولة المملكة لكرة القدم الإلكترونية شهدت تتويج فريق القادسية باللقب بعد فوزه على نظيره ضمك في المباراة النهائية.