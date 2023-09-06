"بونو" حارس الهلال ضمن قائمة المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم

وجد المغربي "ياسين بونو" حارس فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، ضمن قائمة المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم لهذا العام.
واشتملت أيضًا القائمة على البلجيكي "تيبو كورتوا" حارس ريال مدريد، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس فنربخشة.
وجاء أيضًا بالقائمة المرشحة لجائزة ياشين، الفرنسي مايك مينيان حارس مرمى ميلان، والأرجنتينى إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، والكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد.
كما تضمنت، الإنجليزي آرون رامسديل حارس أرسنال، والفرنسي برايس سامبا حارس RC Lens، والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.