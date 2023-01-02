الشباب يواصل تحضيراته للقاء الوحدة .. في الجولة 12 من دوري روشن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ، مساء اليوم الاثنين، تدريباته بقيادة المدير الفني مورينو تأهبًا للقاء الوحدة، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق عددٍ من الجملة الفنية في منتصف الملعب خصصها لتدريبات الاستحواذ على الكرة، والضغط على المنافس، ثم أقام مناورة تكتيكية في ثلث الملعب شهدت تطبيق عدة جمل فنية وتكتيكية.
يُذكر أن الشباب يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب فرق دوري روشن بـ 25 نقطة.