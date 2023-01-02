الشباب يواصل تحضيراته للقاء الوحدة .. في الجولة 12 من دوري روشن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ، مساء اليوم الاثنين، تدريباته بقيادة المدير الفني مورينو تأهبًا للقاء الوحدة، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.