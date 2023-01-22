دوري روشن للمحترفين.. "الهلال" ينجو من "كمين" أبها.. ويتصدر مؤقتًا

حقّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على شقيقه أبها، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن للمحترفين بفوز الهلال بهدفين لهدف.
أهداف المباراة جاءت عن طريق جانغ يونج سو في الدقيقة 21 لصالح الهلال، قبل أن يتعادل عبد الفتاح آدم لأبها في الدقيقة 29.
وفي شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة 53 ينجح سالم الدوسري في إضافة هدف الهلال الثاني من ركلة جزاء.
يُذكَر أنه وقبل نهاية الوقت الإضافي بدقيقة سجل اللاعب ماريغا الهدف الثالث في الدقيقة 97، قبل أن يقرّر حكم اللقاء إلغاءه بعد اللجوء لتقنية الـVAR.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال عند النقطة 32 ويتصدّر مؤقتًا، فيما توقّف رصيد أبها عند النقطة رقم 19.