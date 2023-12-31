في منافسات بطولة المملكة.. النصر والجزيرة ينتزعان ذهبَ المبارزة

اختتمت منافسات بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الذهبية" تحت 20 عامًا، التي أقيمت في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام. وتوّج "محمد بو علي" نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الفائزين؛ حيث حقّق محمد العمرو "النصر" ذهبية سلاح السيبر، وجاء عبدالله المنسف "العدالة" ثانيًا، وزياد المطيري "الاتحاد" ثالثًا.