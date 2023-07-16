خلال معسكر البرتغال.. النصر يواصل تحضيراته لمواجهة سيلتا فيجو الإسباني

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته للموسم الجديد؛ حيث فرض البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، اليوم الأحد، مناورات مصغّرة في الحصة الصباحية، ضمن معسكره الجاري حاليًّا في مدينة فارو البرتغالية.