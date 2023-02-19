أهداف هذا "الثلاثي" الأجمل في الجولة 17 من دوري روشن

كشفت رابطة دوري المحترفين عن قائمة أفضل ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الـ17 من مسابقة دوري روشن السعودي.
وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 17 من المسابقة، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأفضل عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يضم كلًا من تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على هدف البرازيلي كارلوس جونيور لاعب الشباب بمرمى أبها، والذي سجله بطريقة رائعة بتصويبه على الطائر أكد من خلالها فوز فريقه في المباراة.
واختارت اللجنة أيضًا هدف الأنغولي هيلدر كوستا لاعب الاتحاد بمرمى الاتفاق، والذي سجّله بتسديدة جميلة افتتح به أهداف فريقه بالمباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة لمصلحة الاتحاد.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف لاعب التعاون الإسباني ألفارو ميدران بمرمى النصر، بعد أن تابع عرضية محمد الغامدي بتصويبة قوية سكنت شباك نواف العقيدي.