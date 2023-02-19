أهداف هذا "الثلاثي" الأجمل في الجولة 17 من دوري روشن

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يضم كلًا من تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على هدف البرازيلي كارلوس جونيور لاعب الشباب بمرمى أبها، والذي سجله بطريقة رائعة بتصويبه على الطائر أكد من خلالها فوز فريقه في المباراة.