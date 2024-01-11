الليلة قطر ولبنان.. في افتتاح كأس آسيا 2023

ويتطلع العنابي لتسجيل انطلاقة مثالية لحملة الدفاع عن اللقب، الذي ناله للمرة الأولى 2019 في الإمارات، بحثًا عن الانتصار من أجل المضي قدمًا نحو تأمين التأهل إلى الدور ثمن النهائي في المجموعة الأولى التي تضم الصين وطاجيكستان.