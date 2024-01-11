الليلة قطر ولبنان.. في افتتاح كأس آسيا 2023

يفتتح منتخب قطر الأول لكرة القدم، بطولة كأس آسيا قطر 2023 (النسخة الـ 18)، في العاصمة الدوحة، مساء اليوم الجمعة، حين يواجه نظيره لبنان، وذلك على ملعب لوسيل، ويسبق المباراة حفل افتتاح الحدث الكروي الأكبر في القارة الآسيوية.
وتستضيف الدوحة العاصمة القطرية العرس الآسيوي الأكبر حتى 10 من فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة القارية.
ويتطلع العنابي لتسجيل انطلاقة مثالية لحملة الدفاع عن اللقب، الذي ناله للمرة الأولى 2019 في الإمارات، بحثًا عن الانتصار من أجل المضي قدمًا نحو تأمين التأهل إلى الدور ثمن النهائي في المجموعة الأولى التي تضم الصين وطاجيكستان.
بالمقابل يأمل منتخب لبنان الظهور بالصورة المأمولة، وتحقيق الانتصار وتمهيد الطريق نحو العبور إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة القارية.