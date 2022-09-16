الـ"VAR" يحرم "الفيحاء" من تحقيق أول انتصار في دوري روشن على حساب "أبها"

كان فريق أبها البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 75 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل الفيحاء عن طريق نواكايمي في الدقيقة 87، ثم يسجل الفيحاء هدفًا في الدقيقة 91 عن طريق اللاعب ميلان بافكوف قبل أن يتم إلغاؤه.