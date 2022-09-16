الـ"VAR" يحرم "الفيحاء" من تحقيق أول انتصار في دوري روشن على حساب "أبها"

منعت تقنية الڤار نادي الفيحاء من تحقيق ريمونتادا قاتلة أمام شقيقه نادي أبها في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما ألغى حكم المباراة هدف الفوز له في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.
كان فريق أبها البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 75 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل الفيحاء عن طريق نواكايمي في الدقيقة 87، ثم يسجل الفيحاء هدفًا في الدقيقة 91 عن طريق اللاعب ميلان بافكوف قبل أن يتم إلغاؤه.
بتلك النتيجة يرفع الفيحاء رصيده إلى نقطتين وضعتاه بالمركز الثالث عشر، كما رفع أبها هو الآخر رصيده عند أربع نقاط احتلّ من خلالها المركز العاشر.