السفير البلجيكي يزور اتحاد البولو السعودي

استقبل عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو: نورة اليوسف، وفهد أبو نيان، سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة باسكال غريكوار، اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد بالرياض.
جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي للاتحاد فيصل بن دويس؛ لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في لعبة البولو.
واستعرضت نورة اليوسف عمل الاتحاد منذ تأسيسه عام 2018، وأهدافه، والخطط الاستراتيجية لنشر اللعبة وتطويرها في المملكة العربية السعودية وزيادة عدد ممارسيها.
كما شرحت "اليوسف" البرنامج الخاص بالسيدات والفئات السنية لممارسة اللعبة، والأكاديميات، والخطط المستقبلية؛ لتصبح اللعبة منافسة على المستوى العربي والعالمي.
من جهته أشاد السفير البلجيكي باسكال غريكوار، بالتطور الكبير والسريع الذي تشهده الرياضة السعودية في العديد من الألعاب، والاستضافات العالمية، مؤكدًا أنه سيكون هناك تعاون مثمر بين البلدين في لعبة البولو خلال الفترة المقبلة.