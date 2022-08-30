السفير البلجيكي يزور اتحاد البولو السعودي

من جهته أشاد السفير البلجيكي باسكال غريكوار، بالتطور الكبير والسريع الذي تشهده الرياضة السعودية في العديد من الألعاب، والاستضافات العالمية، مؤكدًا أنه سيكون هناك تعاون مثمر بين البلدين في لعبة البولو خلال الفترة المقبلة.