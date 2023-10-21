دوري روشن السعودي: الأهلي يواصل انطلاقته القوية بثلاثية الوحدة

رفض "ماكسيمان" ذهاب فريقه الأهلي إلى الاستراحة متعادلاً؛ إذ سجل هدف الأسبقية من مجهود فردي مميز بعد أن تلقى تمريرة طولية من الإسباني جابريل فيغا، وضعته في حالة انفراد بالمرمى، فسدد كرة زاحفة من بين قدمَي الحارس المغربي منير المحمدي، وذلك في الدقيقة الـ(45+3).