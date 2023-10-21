دوري روشن السعودي: الأهلي يواصل انطلاقته القوية بثلاثية الوحدة

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم انطلاقته القوية بفوز مستحق على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
رفض "ماكسيمان" ذهاب فريقه الأهلي إلى الاستراحة متعادلاً؛ إذ سجل هدف الأسبقية من مجهود فردي مميز بعد أن تلقى تمريرة طولية من الإسباني جابريل فيغا، وضعته في حالة انفراد بالمرمى، فسدد كرة زاحفة من بين قدمَي الحارس المغربي منير المحمدي، وذلك في الدقيقة الـ(45+3).
ونجح فريق الوحدة مطلع الشوط الثاني في تعديل النتيجة بواسطة النيران الصديقة حينما حوّل مدافع الأهلي عبدالباسط هندي رأسية أوسكار دوراتي بقدمه إلى داخل شباك فريقه بعد مرور 6 دقائق على انطلاقة الشوط.
وجاء رد الأهلي قويًّا على هدف التعادل لفريق الوحدة بالتقدم مجددًا في النتيجة بواسطة رأسية رائعة من المدافع البرازيلي روجر إيبانييز في الدقيقة الـ68.
هذا الهدف منح الأهلي دفعة معنوية قوية؛ فواصلوا ضغطهم على حارس مرمى الوحدة، ووصلوا إلى هدفهم الثالث في الدقيقة الـ84 عن طريق النجم الجزائري رياض محرز بتصويبة يسارية ذكية، وقف أمامها الحارس المحمدي عاجزًا عن منعها من دخول الشباك.
وزادت أوضاع فريق الوحدة سوءًا بعد 6 دقائق عندما طرد الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا لاعب وسطه علاء حجي نتيجة تدخُّله العنيف على الإسباني جابريل فيغا.
وبتلك النتيجة اقتحم الأهلي مربع الكبار بحلوله رابعًا في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، في حين توقف رصيد الوحدة عند 13 نقطة بالمركز التاسع.