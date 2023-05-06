ختام منافسات "Rocket League" ثالث بطولات "لاعبون بلا حدود"

اختُتمت اليوم منافسات ثالث بطولات الحدث الخيري الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "لاعبون بلا حدود"، والتي كانت في اللعبة الشهيرة "Rocket League" واستمرت لمدة 4 أيام بمشاركة نخبة من فِرَق العالم ومحترفي اللعبة، للمنافسة على اللقب والحصول على أكبر حصة من الجوائز الخيرية للمنافسات والتي بلغت مليوني دولار.
وأقيمت في الفترة من 1 حتى 2 مايو منافسات البطولة المخصصة لمنطقة أمريكا الشمالية، بمشاركة 8 فِرَق هي: "G2 Esports"، و"Complexity"، و"Version1"، و"Spacestation"، و"Boulevard"، و"Team Axle"، و"Optic"، و"KOI"؛ حيث نجح فريق "Version1" في تحقيق اللقب بعد فوزه على فريق "KOI" بنتيجة (4- 0). وتمكن فريقا "G2 Esports" و"Optic" من الوصول للدور نصف النهائي، ليخسر الأول أمام البطل بنتيجة (4- 0)، والثاني أمام الوصيف بنتيجة (3- 1). وتأهلت جميع الفِرَق الأربعة إلى النهائيات المقامة ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، والذي يعود هذا الصيف في بوليفارد رياض سيتي في السادس من يوليو، ويمتد على فترة شهرين بمجموع جوائز يصل إلى 45 مليون دولار.
وتلا ذلك منافسات البطولة المخصصة لمنطقة أوروبا، والتي أقيمت في الفترة من 3 حتى 4 مايو بمشاركة 8 فِرَق هي: "Oxygen Esports" و"G1" و"German Amigos" و"Team Vitality" و"Monkeys" و"Team BDS" و"SUHHH" و"FUFAXDOP". وانتزع فريق "Team Vitality" اللقب أمام فريق "Monkeys" بعد أن أنهى المواجهة بنتيجة (4- 1). وانضم لهما فريقا "Oxygen Esports" و"SUHHH"؛ حيث حجزوا جميعًا مقاعدهم في نهائيات موسم الجيمرز: أرض الأبطال.
الجدير بالذكر أن "لاعبون بلا حدود" هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويعود في نسخته الرابعة هذا العام لدعم الجهات والمؤسسات الخيرية العالمية مثل Direct Relief، وIMC وUNICEF، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)؛ من خلال منافسات لنخبة اللاعبين على جوائز خيرية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم وتلبية مختلف الاحتياجات الإنسانية الملحة حول العالم. وتستمر لمدة 6 أسابيع في بطولات لألعاب إلكترونية تُعتبر من الأشهر في العالم مثل: Rainbow Six Siege وRocket League وCS: GO وStarCraft II.