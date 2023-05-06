ختام منافسات "Rocket League" ثالث بطولات "لاعبون بلا حدود"

وأقيمت في الفترة من 1 حتى 2 مايو منافسات البطولة المخصصة لمنطقة أمريكا الشمالية، بمشاركة 8 فِرَق هي: "G2 Esports"، و"Complexity"، و"Version1"، و"Spacestation"، و"Boulevard"، و"Team Axle"، و"Optic"، و"KOI"؛ حيث نجح فريق "Version1" في تحقيق اللقب بعد فوزه على فريق "KOI" بنتيجة (4- 0). وتمكن فريقا "G2 Esports" و"Optic" من الوصول للدور نصف النهائي، ليخسر الأول أمام البطل بنتيجة (4- 0)، والثاني أمام الوصيف بنتيجة (3- 1). وتأهلت جميع الفِرَق الأربعة إلى النهائيات المقامة ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، والذي يعود هذا الصيف في بوليفارد رياض سيتي في السادس من يوليو، ويمتد على فترة شهرين بمجموع جوائز يصل إلى 45 مليون دولار.