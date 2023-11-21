بطلب من المدرب "مارسيلو جاياردو" .. "نيكولاس دي لا كروز" تحت أنظار الاتحاديين

كشفت صحيفة "Oglobo" البرازيلية عن رغبة مسؤولي الاتحاد في التعاقد مع "الأوروغوياني" نيكولاس دي لا كروز، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ووفقًا لما أفادت به الصحيفة فإن جاياردو مدرب الاتحاد الجديد طلب من الإدارة التعاقد مع لاعب خط وسط ريفر بليت “محور"، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وشددت الصحيفة على أن الفريق السعودي على استعداد لدفع 16 مليون دولار للحصول على اللاعب ابتداءً من يناير 2024.
انضم نيكولاس دي لا كروز صاحب الـ26 عامًا، في أغسطس 2017، للفريق الأرجنتيني قادمًا من ليفربول، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 11 مليون يورو.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن منذ عدة أيام، تعيين "الأرجنتيني" مارسيلو جاياردو في منصب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، الذي أُقيل بسبب سوء نتائج الفريق.