بطلب من المدرب "مارسيلو جاياردو" .. "نيكولاس دي لا كروز" تحت أنظار الاتحاديين

وكان نادي الاتحاد قد أعلن منذ عدة أيام، تعيين "الأرجنتيني" مارسيلو جاياردو في منصب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، الذي أُقيل بسبب سوء نتائج الفريق.