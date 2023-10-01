دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022".. "تولو" ينتزع فضية الحديدية.. و"بن جلوي" هنّأه بالإنجاز الكبير

أضاف الرامي السعودي محمد تولو "22 سنة"، الميدالية السعودية الثالثة، في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022" بعد انتزاعه فضيةَ مسابقة دفع الكرة الحديدية، ضمن منافسات ألعاب القوى التي جرت اليوم الأحد، بحضور رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد.
وجاءت الرمية الحاسمة في المحاولة الثالثة عندما رمى لمسافة "20.18"م وظلّ محافظًا على الصدارة حتى المحاولة الأخيرة -السادسة- للهندي "تور"، عندما رمى رمية حاسمة منتزعًا بها الميدالية الذهبية بمسافة "20.36"م، تاركًا الفضيةَ لـ"تولو"، والبرونزية للصيني "ليو" بـ"19.97"م.
هنأ رئيسُ البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي، الراميَ محمد تولو، بمناسبة إنجازه الكبير المتمثل في فوزه بالميدالية الفضية لمسابقة دفع الكرة الحديدية، مؤكّدًا أنه سيتربّع على هذه الميدالية في الدورات المقبلة، وخاصة أنه أصغر المتسابقين.
عبر لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد تولو، عن سعادته الكبيرة بنيله الميدالية الفضية لمسابقة دفع الكرة الحديدية، من المشاركة الأولى له في الدورات الآسيوية.
وقال تولو: إنه يسعى لكسر إنجاز أسطورة مسابقة دفع الكرة الحديدية الآسيوية، زميله "سلطان الحبشي" الذي نال ثلاث ذهبيات في ثلاث دورات آسيوية متتالية.
وقدم "تولو" شكرَه وتقديره للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولنائبه الأمير فهد بن جلوي، التي وقفت معه وأسهمت في تطويره رياضيًّا منذ بزوغ موهبته قبل نحو ثلاثة أعوام، إضافة للإداريَّيْن: عبد الله الشمري، وسلطان الداودي.
التقى رئيسُ البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي، عصر اليوم الأحد، رئيسَ اللجنة الأولمبية الفلبينية السيد "إبراهام تولينتو" في مقرّ إقامته بمدينة هانغتشو الصينية.
وبحث اللقاءُ المشاركةَ السعودية الفلبينية بالدورة، وسبل تعزيز التعاون الرياضي بين اللجنة الأولمبية السعودية ونظيرتها الفلبينية، بما يسهم في تطوير الرياضة بالبلدين.
تأهّل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، العدّاء عبدالله أبكر، لنهائي سباق "200"م؛ بحلوله أولًا في التصفية الأولى لنصف نهائي السباق بزمن "20.59" ثانية، فيما حلّ زميله عبدالعزيز عطافي في المركز الخامس في التصفية الثانية لذات السباق بزمن "21.14" ثانية.
وفي نهائي سباق "3000"م موانع، نال العدّاءُ بدر العمراني المركزَ الثامن بزمن "8.49.19" دقيقة، وحلّ زميله وسام الفارسي في المركز الثاني عشر بزمن "9.09.27" دقيقة.
وفي نهائي سباق "1500"م، نال العدّاءُ فايز السبيعي المركزَ السابع بزمن "3.42.14" دقيقة، وحلّ زميله رائد الجدعاني ثامنًا بزمن "3.42.52" دقيقة.
وفشل حمود العلواني في المنافسة على ميداليات الوثب الطويل، بعد فشله في محاولاته الثلاث في القفز.
تأهّل المنتخب السعودي للسهام للدور الـ32 من منافسات القوس المركب، والقوس الأولمبي، للرجال، ولدور الـ32 للقوس الأولمبي للسيدات.
وفي التفاصيل: تأهّل عبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي، لدور الـ32 من منافسات القوس الأولمبي، بحلول الموسى في المركز 53 برصيد "634" نقطة، في حين رافقه علوي بحلوله في المركز 61 ورصيد "628" نقطة.
وفي منافسات القوس المركب تأهّل عبدالعزيز الروضان، وبلال العوضي، لمنافسات دور الـ32 للرجال.
وفي مسابقة السيدات تأهّلت شادن المرشود، وسارة بن سلوم، لدور الـ32 لمنافسات القوس الأولمبي.
كما تأهّل لاعبو المنتخب السعودي للقوس المركب "الروضان، والعوضي، ومجدي الصبحي"، لمنافسات دور الـ8/1 للفرق.
خرج المنتخب السعودي لكرة القدم، من منافسات دور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم بالدورة الآسيوية، عقب خسارته أمام نظيره الأوزبكي "1 – 2"، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم الأحد على ملعب مركز "هوانغ لونغ" الرياضي في هوتشو، بحضور رئيس الوفد الأمير فهد بن جلوي.
وافتتح المنتخبُ الأوزبكي المباراةَ بهدف مبكر في الدقيقة الثانية بواسطة "ميرسادوف"، ثم أتبعه بالهدف الثاني في الدقيقة "24" عبر "أوديلوف".
وفي شوط المباراة الثاني أحرز اللاعب محمد مرّان، الهدف الأول للأخضر في الدقيقة "65"، ليعلن الحكمُ نهايةَ المباراة بتأهّل المنتخب الأوزبكي لنصف نهائي المسابقة.
أنهى المنتخبُ السعودي للرماية مشاركتَه بالدورة، عقب نهاية منافسات الشوزن، التي جرت صباح اليوم الأحد بمشاركة: فهد المطيري، ومحمد الشريدة، وفيصل الدعجاني.
وحلّ المطيري في المركز 24 في جدول الترتيب العام بمجموع "116" طبقًا، والشريدة بالمركز 30 بـ"111" طبقًا، والدعجاني في المركز الأربعين بـ"97" طبقًا.
غادرت لاعبةُ المنتخب السعودي للكوراش "وديان المولد"، منافساتِ الدورة الآسيوية في أول مشاركة خارجية لها، عقب خسارتها أمام الأوزبكية "ماليكاخون كاخوروفا"، ضمن مواجهات دور ربع النهائي التي جرت صباح اليوم.
ودّع لاعبُ المنتخب السعودي لرفع الأثقال، سراج آل سليم، منافساتِ الدورة الآسيوية، بعد أن شارك في منافسات وزن 61 كجم، اليوم الأحد.
ورفع آل سليم "130" كجم في الخطف والمركز الخامس، و"156" كجم في النتر والمركز الثامن، ومجموع "286" كجم في المركز الثامن.
يواصل المنتخبُ السعودي لألعاب القوى مشاركتَه في الدورة، عندما يتواجد في أربع منافسات يوم غدٍ الاثنين.
ويفتتح فريق التتابع "4×100"م مشاركات الغد، عندما يخوض تصفيات السباق عند التاسعة والنصف صباحًا بفريق مكوّن من: سلطان الخالدي، وعبد العزيز عطافي، وحمود علواني، ومحمود حافظ.
وتشهد تصفياتُ سباق "800"م مشاركةَ عيسى غزواني، وسامي اليامي، عند الساعة 9:40 صباحًا.
وفي تمام الساعة 10:15 صباحًا يتواجد العدّاء محمد المعاوي في تصفيات سباق "400"م حواجز.
ويتواجد العدّاء عبدالله أبكر في نهائي سباق "200"م، الذي يقام عند الساعة 2:55 ظهرًا بتوقيت السعودية، 7:55 مساءً بتوقيت الصين.
يطمح المنتخب السعودي لكرة السلة في دخول قائمة كبار آسيا الـ8 في كرة السلة، وذلك عندما يلاقي منتخب هونج كونج عند الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين، ضمن منافسات الدور الثاني لكرة السلة، على صالة جامعة زيجانق.
وكان أخضر السلة قد تأهّل لهذا الدور، بحلوله ثاني المجموعة الأولى التي ضمت: إيران، وكازاخستان، والإمارات.
يفتتح لاعبو المنتخب السعودي للسهام "عبدالعزيز الروضان، وبلال العوضي، ومجدي الصبحي"، مشاركةَ أخضر السهام في منافسات الغد، عندما يلاقون المنتخب الإيراني عند الساعة العاشرة صباحًا، ضمن مواجهات الدور "8/1" للقوس المركب.
وفي الفردي يواجه الروضان نظيره السنغافوري، والعوضي نظيره المنغولي، ضمن مواجهات دور الـ32 للقوس المركب عند الساعة 12:15 ظهرًا.
وفي دور الـ32 لفردي القوس الأولمبي، يلاقي اللاعبُ منصور علوي نظيرَه الياباني، وعبدالرحمن الموسى نظيرَه الماليزي عند الساعة 3:25 عصرًا.
وفي منافسات القوس الأولمبي للسيدات، تلاقي "سارة بن سلوم" نظيرتها الكورية الشمالية، و"شادن المرشود" نظيرتَها الماليزية، في تمام الساعة 4:15، ضمن مواجهات دور الـ32.