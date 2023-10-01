دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022".. "تولو" ينتزع فضية الحديدية.. و"بن جلوي" هنّأه بالإنجاز الكبير

أضاف الرامي السعودي محمد تولو "22 سنة"، الميدالية السعودية الثالثة، في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022" بعد انتزاعه فضيةَ مسابقة دفع الكرة الحديدية، ضمن منافسات ألعاب القوى التي جرت اليوم الأحد، بحضور رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد.