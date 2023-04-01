اليوم في لندن.. نزال عالمي للملاكم "زياد المعيوف" أمام البلغاري جورجي فيلشكوف

ويعد نزال زياد المعيوف؛ في هذا الحدث فرصةً كبيرةً جداً لملاكم سعودي، سيكون الأول خليجياً وعربياً ليخوض نزالاً احترافياً بهذا المستوى، وفي ملعب بمكانة O2 أرينا، بعد أن كان قد شارك أيضاً في نزال الحقيقة، وكسب خصمه الملاكم رونالد مارتينيز؛ بإجماع الحكام، إذ يحظى الملاكم السعودي بدعم من شركة تحدي المهارة بقيادة الأمير خالد بن عبدالعزيز؛ باعتبارها الشركة المسوّقة للاعب في هذه النزالات المهمة، وبمتابعة واهتمام وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للملاكمة.