الاتحاد السعودي للفروسية يقيم برنامجه الأول.. لاكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة في رياضة الترويض

أقام الاتحاد السعودي للفروسية، برنامجه الأول لاكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة في رياضة الترويض، والذي أقيم على مدى يومين في إسطبلات الرياض.
وقدم البرنامج المدرب الدولي فرديناندو أكربي، المستشار في الاتحاد الدولي للفروسية لذوي الإعاقة بواقع 14 ساعة تدريبية، حيث يهدف إلى اكتشاف المواهب من هذه الفئة المهمة وتطويرها في المستقبل وتجهيزهم للمشاركات المحلية والدولية.
وفي حديث للمدرب فرديناندو أكربي قال: "أنا سعيد جدًا وفخور بأن أكون ضمن هذا المشروع الجميل الذي يقدمه الاتحاد السعودي للفروسية لاكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة في رياضة الترويض، وسررت بهذا التطور والاهتمام في المملكة لرياضة الترويض لذوي الإعاقة".
ومن جانبه أبدى رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الأمير عبدالله بن فهد اعتزازه بنجاح البرنامج الأول لاكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة في رياضة الترويض، وأكد اهتمام الاتحاد السعودي للفروسية بالفرسان البارالمبيين ومحاولة اكتشاف المواهب في رياضة الترويض وتنميتها ووجود الفرسان والفارسات السعوديين في المحافل العالمية.
وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للفروسية بأن الاهتمام بهذه الفئة الغالية على المجتمع يأتي ضمن اهتمام القيادة الرشيدة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.