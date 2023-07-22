الاتحاد السعودي للفروسية يقيم برنامجه الأول.. لاكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة في رياضة الترويض

وفي حديث للمدرب فرديناندو أكربي قال: "أنا سعيد جدًا وفخور بأن أكون ضمن هذا المشروع الجميل الذي يقدمه الاتحاد السعودي للفروسية لاكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة في رياضة الترويض، وسررت بهذا التطور والاهتمام في المملكة لرياضة الترويض لذوي الإعاقة".