"الوليد بن طلال" يبارك لنادي "الهلال" ويعلن عن هدية مليون ريال لكل لاعب

قدم الأمير الوليد بن طلال التهنئة لنادي الهلال بعد تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية، المقامة بالمغرب، وأعلن عن تقديم هدية مليون ريال لكل لاعب لهذا الإنجاز، ومليون أخرى في حال فوزه بالنهائي وحصد البطولة العالمية.
وتفصيلاً، قال "الوليد بن طلال في تغريديته : نبارك لممثل وطننا Description: 🇸🇦 #كبير_آسيا نادي #الهلال وصوله #العالمية مرة أخرى وفأله الفوز إما كبطل #كأس_العالم_للأندية أو الثاني عالميًا.
وأضاف : هديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب .. وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب.