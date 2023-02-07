"الوليد بن طلال" يبارك لنادي "الهلال" ويعلن عن هدية مليون ريال لكل لاعب

قدم الأمير الوليد بن طلال التهنئة لنادي الهلال بعد تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية، المقامة بالمغرب، وأعلن عن تقديم هدية مليون ريال لكل لاعب لهذا الإنجاز، ومليون أخرى في حال فوزه بالنهائي وحصد البطولة العالمية.