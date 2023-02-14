اتحاد الفروسية يدشن أول برنامج على مستوى المملكة لاكتشاف الموهوبين في رياضة الترويض

أطلق الاتحاد السعودي للفروسية أول برنامج على مستوى المملكة لاكتشاف الموهوبين في رياضة الترويض، وذلك في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 40 فارسًا وفارسة، وبأكثر من 30 ساعة تدريبية.
وأشرف على البرنامج المدربة لاراساتي غادنق، والتي تحمل في سجلها العديد من البطولات القارية والإقليمية.
وتعدّ رياضة الترويض إحدى ألعاب الفروسية الأولمبية، والتي تلقى اهتمامًا كبيرًا عالميًّا، ويسعى الاتحاد السعودي الفروسية من خلال هذا البرنامج إلى التوسع في هذه الرياضة، ودعم المواهب السعودية وإقامة العديد من البرامج والدورات خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد حصول المملكة على استضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض العام المقبل 2024م.
يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية شهد توسعًا في ألعابه السنوات الماضية، والتي تشمل قفز الحواجز والقدرة والتحمل والتقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل.
وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد، عن اعتزازه بنجاح أول برنامج في المملكة في رياضة الترويض، مؤكدًا أن السعودية تضمّ العديد من المواهب الشابة التي بإمكانها التطور في هذه الرياضة، والوصول إلى مستويات متقدّمة من خلال برامج ودورات قادمة يعقدها الاتحاد السعودي للفروسية، مؤكّدًا أن الاتحاد السعودي للفروسية يسعى إلى تحقيق تطلُّعات القيادة ضمن رؤية المملكة 2030، وأنْ تبقى الفروسية السعودية رائدة عالميًّا بتحقيق النتائج المميزة في المحافل الدولية.
وختم حديثه بتقديم الشكر للقيادة الحكيمة على دعمها المستمرّ لقطاع الرياضة، ولوزير الرياضة على دعمه ومتابعته المستمرة.