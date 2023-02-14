اتحاد الفروسية يدشن أول برنامج على مستوى المملكة لاكتشاف الموهوبين في رياضة الترويض

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد، عن اعتزازه بنجاح أول برنامج في المملكة في رياضة الترويض، مؤكدًا أن السعودية تضمّ العديد من المواهب الشابة التي بإمكانها التطور في هذه الرياضة، والوصول إلى مستويات متقدّمة من خلال برامج ودورات قادمة يعقدها الاتحاد السعودي للفروسية، مؤكّدًا أن الاتحاد السعودي للفروسية يسعى إلى تحقيق تطلُّعات القيادة ضمن رؤية المملكة 2030، وأنْ تبقى الفروسية السعودية رائدة عالميًّا بتحقيق النتائج المميزة في المحافل الدولية.