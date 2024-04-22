بشعار "أكون أو لا أكون".. الهلال والعين في موقعة بلوغ النهائي الآسيوي

بشعار "أكون أو لا أكون"، يستضيف الهلال السعودي شقيقه العين الإماراتي في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في "إياب" نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 لكرة القدم.
ويسعى مدرب الهلال البرتغالي "خيسوس" إلى دعم أوراقه في قمة الليلة بالعائد من الإصابة المهاجم صالح الشهري، إلى جانب النزعة الهجومية للبرازيلي "مالكوم"، وتحركات قائد الفريق سالم الدوسري.
وفي المقابل يعتمد مدرب العين الأرجنتيني "كريسبو" على أهم ورقة رابحة في الفريق، متمثلة في انطلاقات "المغربي" سفيان رحيمي، أحد عناصر الفريق الحاسمة والمؤثرة في خارطة الفريق.
يخوض الهلال الموقعة متسلحًا بعاملَي الأرض والجمهور، كما أن فارق الهدفين بات هاجسًا يشغل الأزرق منذ موقعة الإمارات "الذهاب"، التي انتهت 4/ 2 لصالح "البنفسجي" الإماراتي.
ويحتاج ممثل السعودية إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين، أو الاحتكام إلى ركلات الترجيح في حال التسجيل هدفين دون مقابل.
ويلعب العين "زعيم الإمارات" المباراة أمام الهلال بثلاث فرص من أجل بلوغ النهائي القاري، هي الفوز أو التعادل بأي نتيجة كانت، أو الخسارة بفارق هدف، لكنه سيرمي بكامل أوراقه في موقعة الليلة للحسم مبكرًا.
ويبقى السؤال: هل يثأر الهلال من هزيمة العين في الإمارات من خلال "ريمونتادا" تاريخية، أم يؤكدها "البنفسجي" ويتأهل إلى النهائي عبر الباب الكبير؟