بشعار "أكون أو لا أكون".. الهلال والعين في موقعة بلوغ النهائي الآسيوي

ويلعب العين "زعيم الإمارات" المباراة أمام الهلال بثلاث فرص من أجل بلوغ النهائي القاري، هي الفوز أو التعادل بأي نتيجة كانت، أو الخسارة بفارق هدف، لكنه سيرمي بكامل أوراقه في موقعة الليلة للحسم مبكرًا.