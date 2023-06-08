"المسحل" يستقبل لاعبي المنتخب الوطني أبطال بطولة غرب آسيا الإلكترونية

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، اليوم الخميس، لاعبي المنتخب الوطني المتوج بلقب بطولة غرب آسيا للألعاب الإلكترونية FIFA23، بحضور عضو المجلس نعيم البكر.
وهنأ رئيس الاتحاد السعودي لاعبي المنتخب: مساعد الدوسري، محمد العرفج، محمد فوزي وأحمد مجاهد، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي قدموه خلال البطولة والتتويج باللقب للعام الثالث على التوالي.
وكان المنتخب السعودي تُوج بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 4-1.
ومثّل المنتخب السعودي في هذه البطولة مساعد الدوسري، أحمد مجاهد، محمد العرفج ومحمد فوزي، وتحت إشراف المدرب فهد الهويسين.