"المسحل" يستقبل لاعبي المنتخب الوطني أبطال بطولة غرب آسيا الإلكترونية

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، اليوم الخميس، لاعبي المنتخب الوطني المتوج بلقب بطولة غرب آسيا للألعاب الإلكترونية FIFA23، بحضور عضو المجلس نعيم البكر.