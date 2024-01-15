احتفاءً بانطلاق بطولة كأس آسيا.. إدارة المسؤولية الاجتماعية ومجلس الجمهور يزورون عددًا من الأسر القطرية

زارت إدارة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجلس الجمهور السعودي عددًا من الأسر القطرية، احتفاءً بانطلاق بطولة كأس آسيا "قطر 2023"، وذلك بالتعاون مع إدارة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد القطري لكرة القدم.
وبدأت الزيارة بتقديم إدارة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي التهنئة للأسر القطرية بعد فوز المنتخب القطري على نظيره اللبناني في افتتاح البطولة، فيما شملت الزيارة تقديم هدايا للأطفال.
من جهتها أعربت الأسر القطرية عن سعادتها وامتنانها لهذه المبادرة، مرحبة بفريق المسؤولية الاجتماعية عبر حسن ضيافتهم وتقديم المأكولات الشعبية القطرية لأعضاء الفريق.
يذكر أن هذه المبادرة جاءت ضمن جهود إدارة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي بتفعيل عدد من المبادرات في الدوحة، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 وبالتنسيق مع الاتحاد القطري.