احتفاءً بانطلاق بطولة كأس آسيا.. إدارة المسؤولية الاجتماعية ومجلس الجمهور يزورون عددًا من الأسر القطرية

يذكر أن هذه المبادرة جاءت ضمن جهود إدارة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي بتفعيل عدد من المبادرات في الدوحة، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 وبالتنسيق مع الاتحاد القطري.