الجبلين يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس الملك .. ويقصي الاتفاق

لم يمهل الجبلين ضيوفهم كثيرًا حتى بادروا بافتتاح باب التسجيل مبكرًا عن طريق المدافع السويسري ليو لاكروا بعد أن ارتقى فوق الجميع ليتابع عرضية عبدالله الحربي برأسه لكن يقظة الحارس ماريك روداك تصدت لها في المرة الأولى لترتد الكرة وتعود إليه مجددًا ليسددها مباشرة في الشباك وذلك في الدقيقة التاسعة.