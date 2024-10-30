الجبلين يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس الملك .. ويقصي الاتفاق

أكمل فريق الجبلين الأول لكرة القدم (درجة أولى)، عقد المتأهلين لدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك عقب تغلبه على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الأربعاء ، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، في ختام منافسات دور الـ16من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
لم يمهل الجبلين ضيوفهم كثيرًا حتى بادروا بافتتاح باب التسجيل مبكرًا عن طريق المدافع السويسري ليو لاكروا بعد أن ارتقى فوق الجميع ليتابع عرضية عبدالله الحربي برأسه لكن يقظة الحارس ماريك روداك تصدت لها في المرة الأولى لترتد الكرة وتعود إليه مجددًا ليسددها مباشرة في الشباك وذلك في الدقيقة التاسعة.
وقبل الدخول إلى الاستراحة أدرك الاتفاق التعادل من علامة الجزاء احتسبها الحكم عبدالله الشهري إثر تعرض المهاجم عبدالله رديف إلى احتكاك قوي من مدافع الجبلين ليتكفل البرازيلي فيتينيو في ترجمتها داخل الشباك قبل 4 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للشوط وعلى وقع التعادل انتهت مجريات الشوط الأول ليتأجل الحسم للشوط الثاني.
ومع مطلع الشوط الثاني باغت الجبلين ضيوفهم بالهدف الثاني عبر المهاجم البرازيلي كاكا مينديز الذي ترجم عمل فني مميز بينه وبين مواطنه جيبسون سوزا ليطلق على إثره قذيفة صاروخية استقرت في سقف المرمى (57).
و لم يكد يستفيق الاتفاق من صدمة الهدف الثاني حتى استقبلت شباكه الهدف الثالث من هجمة مرتدة كسر على إثرها سعد السلولي مصيدة التسلل لينفرد بالمرمى ويواجه الحارس ويلعب كرة بطريقة جميلة من فوقه وذلك في الدقيقة 73.
وبذلك ينضم الجبلين إلى قافلة الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية إذ سيكون الممثل الوحيد لأندية دوري الدرجة الأولى في الدور المقبل وهي : الهلال (حامل اللقب) الاتحاد، الشباب، التعاون، القادسية، الرائد، الفيحاء.