حافظ المدلج: اللاعب السعودي تغيّر بسبب المال.. في الماضي الروح الوطنية تتغلب على الميول الشخصية

وتحدث المدلج عن الفارق المالي الكبير بين الماضي والحاضر، مشيرًا إلى أن اللاعب سابقًا كان راتبه 20 ألف ريال، والآن بعض اللاعبين يتقاضون مليونًا في الشهر! ومع ذلك، يرفضون عروضًا بـ12 مليونًا في السنة، وهم ليسوا سوبر ستارز. ليسوا يوسف الثنيان، ولا ماجد عبدالله، ولا محمد نور، ولا حتى ربع مستواهم."