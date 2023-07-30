بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023 .. الإثارة تتجدد اليوم والقمة تجمع النصر السعودي والاتحاد المنستيري

تتواصل، اليوم الاثنين ، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حيث تُقام 4 مباريات مرتقبة في المجموعتين الثالثة والرابعة، في الطائف وأبها.
ويلتقي الوحدة الإماراتي مع شباب بلوزداد الجزائري في الرابعة عصرًا، ثم يلعب الشباب السعودي مع الزمالك المصري في السادسة مساءً، ويلعب الرجاء المغربي مع الكويت الكويتي في الثامنة مساءً، بينما يلتقي الاتحاد المنستيري التونسي مع النصر السعودي في العاشرة مساءً.
وشهدت الجولة الأولى فوز الرجاء على شباب بلوزداد 2-1، وانتصار الزمالك أمام الاتحاد المنستيري 4-0، وفوز الوحدة على فريق الكويت 2-1، وتعادل النصر مع الشباب من دون أهداف.