بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023 .. الإثارة تتجدد اليوم والقمة تجمع النصر السعودي والاتحاد المنستيري

ويلتقي الوحدة الإماراتي مع شباب بلوزداد الجزائري في الرابعة عصرًا، ثم يلعب الشباب السعودي مع الزمالك المصري في السادسة مساءً، ويلعب الرجاء المغربي مع الكويت الكويتي في الثامنة مساءً، بينما يلتقي الاتحاد المنستيري التونسي مع النصر السعودي في العاشرة مساءً.